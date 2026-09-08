BELIMO Aktie

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WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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Hochrechnung 08.09.2026 10:03:40

SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen BELIMO-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 08.09.2016 wurden BELIMO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 166,75 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die BELIMO-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,997 BELIMO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BELIMO-Aktie auf 849,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 091,45 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 409,15 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO bezifferte sich zuletzt auf 10,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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