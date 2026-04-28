SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BELIMO-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der BELIMO-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 669,00 CHF. Bei einem BELIMO-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,149 BELIMO-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BELIMO-Aktie auf 721,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,77 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,77 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von BELIMO belief sich jüngst auf 8,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at