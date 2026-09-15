SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Verlust hätte ein BELIMO-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren BELIMO-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem BELIMO-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das BELIMO-Papier bei 884,00 CHF. Bei einem BELIMO-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,312 BELIMO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (749,50 CHF), wäre das Investment nun 8 478,51 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 15,21 Prozent.

BELIMO war somit zuletzt am Markt 10,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at