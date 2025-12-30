SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Bell eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bell-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 238,00 CHF. Bei einem Bell-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,420 Bell-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (224,00 CHF), wäre das Investment nun 94,12 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 5,88 Prozent gleich.

Bell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,38 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at