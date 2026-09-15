Bell Aktie

Bell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322

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Bell-Performance 15.09.2026 10:03:29

SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Bell-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bell-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Bell-Anteile an diesem Tag bei 282,00 CHF. Bei einem Bell-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,355 Bell-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bell-Aktien wären am 14.09.2026 79,96 CHF wert, da der Schlussstand 225,50 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 20,04 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bell eine Börsenbewertung in Höhe von 1,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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