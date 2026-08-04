SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bell-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bell-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bell-Anteile bei 254,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Bell-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,393 Bell-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bell-Aktie auf 181,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,36 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 28,64 Prozent verkleinert.

Der Bell-Wert an der Börse wurde auf 1,14 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at