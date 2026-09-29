SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Bell eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Bell-Papier statt. Diesen Tag beendete das Bell-Papier bei 242,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,237 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (239,00 CHF), wäre das Investment nun 9 855,67 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,44 Prozent eingebüßt.

Bell erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at