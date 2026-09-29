Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Rentabler Bell-Einstieg?
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29.09.2026 10:03:33
SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Bell-Papier statt. Diesen Tag beendete das Bell-Papier bei 242,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,237 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (239,00 CHF), wäre das Investment nun 9 855,67 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,44 Prozent eingebüßt.
Bell erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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