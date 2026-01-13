Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Bell-Investment
|
13.01.2026 10:03:41
SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bell-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bell-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Bell-Anteile an diesem Tag bei 303,30 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,297 Anteilen. Die gehaltenen Bell-Anteile wären am 12.01.2026 725,36 CHF wert, da der Schlussstand 220,00 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 27,46 Prozent.
Insgesamt war Bell zuletzt 1,38 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bell AG
|
10:03
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bell-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.01.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bell von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
30.12.25
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
23.12.25
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.12.25
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.12.25
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
02.12.25
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Bell AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bell AG
|234,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX stabil aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische sowie Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig, während der deutsche Leitindex abgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.