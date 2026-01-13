Bell Aktie

Bell-Investment 13.01.2026 10:03:41

SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bell-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Bell-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bell-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Bell-Anteile an diesem Tag bei 303,30 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,297 Anteilen. Die gehaltenen Bell-Anteile wären am 12.01.2026 725,36 CHF wert, da der Schlussstand 220,00 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 27,46 Prozent.

Insgesamt war Bell zuletzt 1,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

