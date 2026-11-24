Anleger, die vor Jahren in Bell-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bell-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 226,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Bell-Aktie investiert hat, hat nun 4,415 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bell-Papiers auf 264,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 165,56 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 16,56 Prozent.

Am Markt war Bell jüngst 1,68 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at