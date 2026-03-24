Bell Aktie

Bell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322

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Bell-Anlage 24.03.2026 10:03:41

SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Bell-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Bell-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 272,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Bell-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,697 Bell-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 486,24 CHF, da sich der Wert eines Bell-Papiers am 23.03.2026 auf 204,00 CHF belief. Mit einer Performance von -25,14 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Bell bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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