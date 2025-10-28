SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bell-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bell-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 264,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Bell-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,378 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 235,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 88,85 CHF wert. Damit wäre die Investition 11,15 Prozent weniger wert.

Bell markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at