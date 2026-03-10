SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bell gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bell-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Bell-Papier bei 324,63 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Bell-Aktie investiert hat, hat nun 0,308 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 210,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 64,84 CHF wert. Damit wäre die Investition um 35,16 Prozent gesunken.

Alle Bell-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at