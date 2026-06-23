Bell Aktie

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WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322

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Profitable Bell-Investition? 23.06.2026 10:04:02

SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bell-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Bell-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 283,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,353 Bell-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 62,40 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 22.06.2026 auf 176,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37,60 Prozent eingebüßt.

Bell wurde am Markt mit 1,11 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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