SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bell-Aktie gebracht.

Am 21.07.2021 wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 278,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Bell-Aktie investierten, hätten nun 3,597 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 643,17 CHF, da sich der Wert eines Bell-Papiers am 20.07.2026 auf 178,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,68 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bell belief sich jüngst auf 1,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at