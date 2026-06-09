SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bell-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bell-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 262,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,817 Bell-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 654,96 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 08.06.2026 auf 171,60 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 34,50 Prozent.

Insgesamt war Bell zuletzt 1,08 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at