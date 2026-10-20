SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bell-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Bell-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 20.10.2016 wurde die Bell-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bell-Anteile bei 365,36 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,371 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 692,10 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 19.10.2026 auf 244,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,08 Prozent verringert.

Bell erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at