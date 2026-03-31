Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Profitable Bell-Investition?
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31.03.2026 10:03:49
SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 31.03.2021 wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bell-Anteile an diesem Tag 283,00 CHF wert. Bei einem Bell-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,353 Bell-Aktien. Die gehaltenen Bell-Aktien wären am 30.03.2026 71,73 CHF wert, da der Schlussstand 203,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,27 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Bell belief sich jüngst auf 1,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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