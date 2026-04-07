Bell Aktie

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WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322

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Bell-Anlage 07.04.2026 10:03:42

SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bell von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Bell-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bell-Papier statt. Der Schlusskurs der Bell-Aktie betrug an diesem Tag 326,11 CHF. Bei einem Bell-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,066 Bell-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 202,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 620,95 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 620,95 CHF, was einer negativen Performance von 37,90 Prozent entspricht.

Der Bell-Wert an der Börse wurde auf 1,27 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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