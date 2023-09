SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Bellevue gekostet

Am 19.09.2018 wurden Bellevue-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bellevue-Papiers betrug an diesem Tag 24,10 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bellevue-Aktie investiert, befänden sich nun 414,938 Bellevue-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2023 gerechnet (20,85 CHF), wäre die Investition nun 8 651,45 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,49 Prozent eingebüßt.

Alle Bellevue-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 284,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

