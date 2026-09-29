Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Bellevue-Investment
|
29.09.2026 10:03:33
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bellevue von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde die Bellevue-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,26 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Bellevue-Aktie investierten, hätten nun 137,741 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 972,45 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Anteils am 28.09.2026 auf 7,06 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 2,75 Prozent.
Bellevue wurde am Markt mit 94,24 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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