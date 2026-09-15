SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bellevue-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bellevue-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Bellevue-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bellevue-Anteile an diesem Tag 41,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 240,385 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.09.2026 1 740,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,24 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 1 740,38 CHF, was einer negativen Performance von 82,60 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Bellevue betrug jüngst 93,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at