Bellevue Aktie

Bellevue für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

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Lukrative Bellevue-Anlage? 07.04.2026 10:03:42

SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Bellevue-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bellevue-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Bellevue-Papier an diesem Tag bei 14,14 CHF. Bei einem Bellevue-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,074 Bellevue-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,74 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 02.04.2026 auf 8,02 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,26 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Bellevue einen Börsenwert von 107,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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