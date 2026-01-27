Bellevue Aktie
27.01.2026 10:03:57
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bellevue-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Bellevue-Anteile an diesem Tag 38,10 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bellevue-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 262,467 Bellevue-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.01.2026 auf 11,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 070,87 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 69,29 Prozent.
Der Marktwert von Bellevue betrug jüngst 154,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
