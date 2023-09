SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Bellevue-Investment eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bellevue-Aktien verlieren können.

Am 12.09.2020 wurde das Bellevue-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 23,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,553 Bellevue-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Bellevue-Papiers auf 21,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 917,02 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,30 Prozent verringert.

Der Bellevue-Wert an der Börse wurde auf 289,95 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at