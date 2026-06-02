Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Bellevue-Performance im Blick
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02.06.2026 10:04:20
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 10 Jahren bedeutet
Am 02.06.2016 wurden Bellevue-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Bellevue-Papier bei 15,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, hätte er nun 662,252 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bellevue-Aktie auf 7,34 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 860,93 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51,39 Prozent verringert.
Bellevue markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 99,83 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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