Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Profitables Bellevue-Investment?
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08.09.2026 10:03:40
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 3 Jahren bedeutet
Am 08.09.2023 wurde das Bellevue-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21,90 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 45,662 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,24 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 330,59 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 66,94 Prozent verringert.
Bellevue wurde jüngst mit einem Börsenwert von 94,88 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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