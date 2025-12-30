Bellevue Aktie

Bellevue für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

Bellevue-Anlage 30.12.2025 10:03:41

SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bellevue-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Bellevue-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bellevue-Anteile bei 37,40 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 267,380 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 2 780,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,19 Prozent verringert.

Bellevue erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 138,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

