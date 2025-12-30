Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Bellevue-Anlage
|
30.12.2025 10:03:41
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Bellevue-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bellevue-Anteile bei 37,40 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 267,380 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 2 780,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,19 Prozent verringert.
Bellevue erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 138,09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bellevue AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
23.12.25
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Freundlicher Handel: SPI steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.12.25
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bellevue von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Zürich: SPI in Rot (finanzen.at)
|
09.12.25
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bellevue von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.12.25
|SPI aktuell: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Bellevue AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bellevue AG
|10,90
|-1,80%