SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Bellevue-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden Bellevue-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 43,10 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 23,202 Bellevue-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 160,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,90 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 83,99 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Bellevue bezifferte sich zuletzt auf 91,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at