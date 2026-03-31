Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Rentabler Bellevue-Einstieg?
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31.03.2026 10:03:49
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Bellevue-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 257,069 Bellevue-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.03.2026 1 994,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,76 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,05 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Bellevue zuletzt 104,16 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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