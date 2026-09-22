Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Langfristige Performance
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22.09.2026 10:03:35
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bellevue-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Bellevue-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bellevue-Anteile betrug an diesem Tag 13,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,168 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (7,10 CHF), wäre die Investition nun 50,90 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 49,10 Prozent gleich.
Bellevue erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 95,33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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