Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Profitable Bellevue-Investition?
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28.04.2026 10:03:39
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bellevue von vor 5 Jahren bedeutet
Die Bellevue-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bellevue-Aktie bei 37,90 CHF. Bei einem Bellevue-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,639 Bellevue-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,28 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21,85 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 78,15 Prozent.
Am Markt war Bellevue jüngst 112,00 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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