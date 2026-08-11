Bellevue Aktie

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WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

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Lukrative Bellevue-Investition? 11.08.2026 10:04:10

SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor 3 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Bellevue-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das Bellevue-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,45 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Bellevue-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,929 Bellevue-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 29,08 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 10.08.2026 auf 7,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 70,92 Prozent vermindert.

Der Bellevue-Wert an der Börse wurde auf 99,11 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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