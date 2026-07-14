SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 46,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier investiert hätte, hätte er nun 215,517 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.07.2026 10 366,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 48,10 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 366,38 CHF entspricht einer Performance von +3,66 Prozent.

Der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Wert an der Börse wurde auf 161,51 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at