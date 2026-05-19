SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien gewesen.

Das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile bei 45,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,212 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.05.2026 112,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,39 Prozent vermehrt.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 170,07 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at