Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Profitable Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition?
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03.11.2026 10:03:41
SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren eingefahren
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,347 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115,96 CHF, da sich der Wert einer Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie am 02.11.2026 auf 49,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,96 Prozent vermehrt.
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 169,62 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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