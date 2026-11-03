SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment gewesen.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,347 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115,96 CHF, da sich der Wert einer Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie am 02.11.2026 auf 49,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,96 Prozent vermehrt.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 169,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at