El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition? 03.11.2026 10:03:41

SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment gewesen.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,347 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115,96 CHF, da sich der Wert einer Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie am 02.11.2026 auf 49,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,96 Prozent vermehrt.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 169,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET

mehr Nachrichten

Analysen zu Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET 55,00 0,00% Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen