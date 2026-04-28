Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investmentbeispiel
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28.04.2026 10:03:39
SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an diesem Tag 49,00 CHF wert. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,041 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 53,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,98 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,98 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich jüngst auf 174,45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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