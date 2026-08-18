SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie bei 48,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,576 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 51,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 061,73 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,17 Prozent.

Am Markt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis jüngst 171,52 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at