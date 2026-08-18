Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Rentables Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment?
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18.08.2026 10:03:34
SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie bei 48,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,576 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 51,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 061,73 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,17 Prozent.
Am Markt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis jüngst 171,52 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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