Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

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Rentabler Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Einstieg? 17.03.2026 10:03:59

SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie betrug an diesem Tag 41,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,392 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.03.2026 auf 52,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,88 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 24,88 Prozent vermehrt.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 175,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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