Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Rentable Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anlage?
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14.04.2026 10:03:52
SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie bei 40,20 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hat, hat nun 24,876 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 298,51 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 13.04.2026 auf 52,20 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 29,85 Prozent.
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 173,31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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