Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

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Lukrativer Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Einstieg? 27.10.2026 10:03:29

SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 222,222 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie auf 49,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 888,89 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,89 Prozent vermehrt.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde am Markt mit 164,17 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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