SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 222,222 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie auf 49,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 888,89 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,89 Prozent vermehrt.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde am Markt mit 164,17 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at