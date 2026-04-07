SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 79,95 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,251 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 49,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,29 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38,71 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis jüngst 164,29 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at