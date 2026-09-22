SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren gekostet

Vor 10 Jahren wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 71,60 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,397 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 50,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,83 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 30,17 Prozent.

Am Markt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis jüngst 171,45 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at