Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment
|
17.11.2026 10:03:25
SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 70,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hat, hat nun 142,857 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (48,90 CHF), wäre das Investment nun 6 985,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 30,14 Prozent.
Der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Wert an der Börse wurde auf 166,02 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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