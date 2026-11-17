Wer vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 70,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hat, hat nun 142,857 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (48,90 CHF), wäre das Investment nun 6 985,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 30,14 Prozent.

Der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Wert an der Börse wurde auf 166,02 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at