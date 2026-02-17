Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 42,70 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investierten, hätten nun 234,192 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 59,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 957,85 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,58 Prozent vermehrt.
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 200,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
