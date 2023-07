SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eingebracht

Bei einem frühen Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 18.07.2020 wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile bei 46,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 215,054 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 827,96 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteils am 17.07.2023 auf 45,70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 1,72 Prozent vermindert.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis war somit zuletzt am Markt 154,80 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at