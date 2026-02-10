SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an diesem Tag bei 82,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,195 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 734,15 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteils am 09.02.2026 auf 60,20 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 26,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich zuletzt auf 200,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at