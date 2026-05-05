SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 78,65 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,715 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 671,33 CHF, da sich der Wert einer Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie am 04.05.2026 auf 52,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,87 Prozent verringert.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis war somit zuletzt am Markt 176,12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at