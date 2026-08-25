Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Langfristige Investition
|
25.08.2026 10:03:37
SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 142,045 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 045,45 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 24.08.2026 auf 49,60 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 29,55 Prozent.
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde am Markt mit 163,60 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
Analysen zu Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
Aktien in diesem Artikel
|Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
|54,00
|0,00%