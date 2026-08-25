Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

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Langfristige Investition 25.08.2026 10:03:37

SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 142,045 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 045,45 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 24.08.2026 auf 49,60 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 29,55 Prozent.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde am Markt mit 163,60 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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