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Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

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Langfristige Anlage 28.07.2026 10:03:44

SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an diesem Tag bei 71,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,085 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 676,06 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 27.07.2026 auf 48,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 32,39 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich zuletzt auf 164,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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