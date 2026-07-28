SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an diesem Tag bei 71,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,085 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 676,06 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 27.07.2026 auf 48,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 32,39 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich zuletzt auf 164,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at