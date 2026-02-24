SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Berner Kantonalbank (BEKB)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 230,50 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investierten, hätten nun 43,384 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers auf 358,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 553,15 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 55,53 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Berner Kantonalbank (BEKB) bezifferte sich zuletzt auf 3,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at